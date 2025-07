Huijsen, le condizioni di Mbappé e il 3-5-2: Juve, ecco il Real Madrid

Attenzione a Valverde

Uno dei giocatori su cui porre le maggiori attenzioni è senza dubbio Federico Valverde. Al netto di un esordio al Mondiale per Club non proprio positivo, ma solo per il rigore sbagliato contro l'Al Hilal, si è ripreso nelle altre due gare del girone. Fascia di capitano a braccio e due gol in altrettante gare successive. Un giocatore di livello e da anno baluardo in mediana del Real Madrid. Per questo Xabi Alonso lo ha messo al centro del suo nuovo progetto.