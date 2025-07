Huijsen scalda Real-Juve: "Lì ho imparato a difendere, ma qui si gioca solo per vincere tutto"

Giornata di vigilia per il Real Madrid , che domani affronterà la Juve negli ottavi di finale del Mondiale per Club . In attesa della consueta conferenza stampa della vigilia di Xabi Alonso , tre giocatori dei blancos hanno preso parola in vista del match coi bianconeri: Victor Munoz, Dani Carvajal e... Dean Huijsen . Se in Spagna l 'osservato speciale tra le fila juventine sarà Kenan Yildiz , dall'altro lato gli occhi saranno soprattutto per Huijsen, che un anno fa lasciava la Juve a titolo definitivo e che dopo 11 mesi esatti la affronta da difensore titolare delle merengues.

Real Madrid-Juve, parla Huijsen: il 'chill guy'

La stampa spagnola, nell'intervista al centrale, ha sorriso diverse volte per le sue risposte lapidarie e secche. In pieno stile 'chill guy', come d'altronde Huijsen si è mostrato nell'esultanza in Premier League rifacendosi ad un meme virale sui social. Esempi lampanti quando gli chiedono del suo segreto, col classe 2005 che risponde "Il mio segreto è che... non mi interessa, gioco solo a calcio". O come quando gli domandando della stanchezza per queste gare aggiuntive rendendo la stagione lunghissima, e con Huijsen che replica: "Beh, è quel che è: se devo giocare, gioco".

Risposta leggermente più lunga quando gli fanno presente dei grandissimo complimenti ricevuti da Valverde, che nelle scorse ore ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club in cui, parlando di Huijsen, aveva detto come fosse bravissimo nel portare palla, paragonando il suo modo di fare i passaggi a quello di Toni Kroos: "Non l'avevo visto, lo ringrazio per il complimento: Federico è un grande giocatore e un grande compagno di squadra".