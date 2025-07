Inzaghi pazzesco, sbattuto Guardiola fuori dal Mondiale! Sorpresa e polemiche, City-Al Hilal epica

Simone Inzaghi elimina il Manchester City e avanza ai quarti del Mondiale per Club. L'ex tecnico dell'Inter, ora sulla panchina dell'Al Hilal, elimina per 4-3 la formazione di Pep Guardiola grazie alla conclusione di Marcos Leonardo ai tempi supplementari: nel finale dei tempi regolamentari, il tecnico catalano entra in campo per contestare un calcio di rigore. Il brasiliano era invece già andato a rete nel primo tempo (34'): di Malcom (52') e Kalidou Koulibaly (94') le altre marcature. Citizens a segno con Bernardo Silva (9'), Erling Haaland (55') e Phil Foden (104').