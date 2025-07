Da Ancelotti a Xabi Alonso, cosa è cambiato: Real-Juve, il fattore Kolo Muani

Gli errori col City da non ripetere

I ragazzi di Simone Inzaghi hanno spesso raggiunto gli ultimi venti metri di campo. Un qualcosa che potrebbero riuscire a replicare anche Andrea Cambiaso e Kenan Yildiz. A favorire il contropiede bianconero c’è poi Kolo Muani. Il francese offre verticalità alla Juventus e questo potrebbe mettere in ambasce una difesa del Real non proprio irreprensibile in questo torneo americano. Antonio Rüdiger e Dean Huijsen stanno facendo bene ma Aurélien Tchouaméni conferma di non riuscire ad adattarsi a giocare sulla linea arretrata. Per la Juve sarà inoltre fondamentale non difendere in modo passivo come fatto contro il Manchester City e riuscire poi a ripartire velocemente in campo aperto una volta conquistata palla: considerando la lezione arrivata qualche giorno fa contro Pep Guardiola, non sembra esserci realmente alternativa per Igor Tudor e i suoi. Per raggiungere i quarti, bisognerà procedere di ragionamento.