Yildiz e Huijsen, colonne del presente e del futuro: sliding doors Juve

TORINO - Un sogno cullato a quattro mani. Perché si sa, il peso si alleggerisce quando c’è qualcuno ad aiutarti, una gioia esplode ancora più forte se c’è un amico con cui condividerla. Il vero riconosce il vero e lo stesso succede con il talento. Su queste basi è nato il legame tra Dean Huijsen e Kenan Yildiz , all’interno del centro sportivo di Vinovo . Era frequente vederli insieme anche nei momenti liberi, seduti in tribuna, a osservare gli ex compagni quando loro ormai avevano già fatto il salto nelle categorie superiori, o a guardare una partita della Juventus Women. Relax, sorrisi, battute: un modo per staccare, stare insieme, ma sempre accomunati dalla passione per il pallone che rotola, per quell’ambizione che oggi li porta a sfidarsi in una classicissima del calcio europeo.

Huijsen e Yildiz: solo 33 partite insieme

Amicizia e calcio, potrebbe sembrare una storia alla Holly e Benji, se non fosse che il tutto si è svolto in maniera rapida, senza che la serie producesse puntate su puntate raccontando un dettaglio alla volta. In egual modo, però, ha incuriosito gli appassionati. I tifosi affollavano le tribune dell’Allianz Training Center, per vedere la Primavera bianconera in versione 2022/2023, richiamati da quel duo che già faceva parlare di sé, nato da un’intuizione dell’ex capo scout, Tognozzi. Gli osservatori si scambiavano sorrisi complici e battutine: “Suvvia, ma cosa vuoi vedere ancora?”. In quella stagione, con Paolo Montero in panchina, le prime delle 33 presenze insieme, per un totale di 2.176 minuti, mai in Serie A. Un’inezia se si pensa a quello che avrebbero potuto essere insieme, colonne della Juventus del presente e del futuro. Tra i due c’è stato un continuo rincorrersi: Huijsen è arrivato nel 2021 per cominciare il suo percorso in Under 17. L’anno dopo l’approdo di Yildiz, insieme fanno parte della rosa dell’Under 19. Dopo 6 mesi, lo spagnolo viene promosso in Next Gen, il turco ci arriverà in pianta stabile solo la stagione successiva. Il 7 novembre 2023 per entrambi arriva l’annuncio della promozione nella prima squadra di Allegri. Anche in questo caso, la convivenza dura poco – troppo poco, direbbe qualcuno -, perché il 6 gennaio 2024 Huijsen va alla Roma in prestito, incrinando il suo rapporto con l’ambiente bianconero che poi arriverà alla rottura definitiva e alla cessione al Bournemouth.