Wesley promosso all’esame Comolli: Juve, tutto sul possibile colpo mercato

Wesley-Juve: le cifre

Da lì, Comolli è tornato a bussare alla porta del Flamengo per discutere sulle cifre dell’operazione. I brasiliani chiedono una quarantina di milioni, la Juve parrebbe pronta a offrirne 25. Ma entrambi i club sono spinti dal desiderio comune di venirsi incontro. Questione di giorni prima che la trattativa entri definitivamente nel vivo. Decisiva, in questo senso, la volontà del giocatore che a margine del match vinto con il Chelsea aveva rimarcato l’appoggio dei suoi compagni di squadra (Jorginho, Danilo e Alex Sandro su tutti) all’idea di trasferirsi in Italia. Prima dell'affondo, la Juve conta però di chiudere almeno una cessione, con Mbangula in orbita Nottingham e che a differenza di Weah - per il quale andrà trovata al più presto una sistemazione dopo il no all'offerta degli inglesi - non dovrebbe essere convocato per la sfida di stasera. Insomma, a Mondiale finito la Juve tornerà all’assalto per Wesley, sul quale da settimane si registra un forte interessamento da parte della Roma.