Calciomercato Juve: Osimhen risale, David aspetta e intanto si risparmiano 6 milioni

Torino - Ancora sospesi. Probabilmente per poco. E l’immagine che si ha è quella di un bivio: da una parte la Juventus può andare nella direzione di Victor Osimhen, dall’altra resiste la candidatura di Jonathan David, che nel frattempo ha messo presto da parte la delusione per l’uscita di scena del suo Canada in Gold Cup ed è volato via in vacanza, chiudendo a chiave tutto il chiacchiericcio attorno alla sua situazione. Sull’ex Napoli però la situazione si è fatta più calda nelle ultimissime ore: ci sono stati contatti diretti con l’entourage e il calciatore spinge per delineare il suo futuro dopo il ritorno in Nigeria e i successivi incontri con chi gli gestisce gli affari. Del resto, un paio di settimane e tutto deve essere deciso, perché Osi non vuole ritrovarsi al ritiro azzurro di Dimaro (come l’anno scorso) e perché la clausola è in scadenza.