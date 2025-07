Guardiola, le parole post Juve invecchiate male: “Dato tutto”. Inzaghi: “L’Everest senza ossigeno”

" Sono tornate le belle sensazioni ". A distanza di qualche giorno suonano malissimo le dichiarazioni di Pep Guardiola seguite alla vittoria contro la Juventus . Il Manchester City aveva battutto i bianconeri per 5-2, un risultato che aveva lanciato al settimo cielo il tecnico spagnolo. Salvo, poi, dover ritrattare sonoramente nella notte italiana appena passata: i Citizens sono fuori dal Mondiale per Club dopo aver perso contro gli arabi dell' Al Hilal per 4-3. Questa volta, la sonora sconfitta l'hanno subita gli inglesi per mano di Simone Inzaghi che, a differenza dell'allenatore ex Barcellona, gongola dopo un periodo a dir poco complicato.

Manchester City-Al Hilal, le parole di Guardiola

Nell'immediato post-partita, il tecnico della formazione inglese ha commentato con amarezza la sconfitta dei suoi: "A questo livello ogni partita è difficile". Il City è apparso quantomeno stanco: "Abbiamo concesso troppe transizioni, ma abbiamo anche creato molte occasioni. In generale, la squadra ha fatto bene. È un peccato, eravamo in un ottimo momento. Non posso che ringraziare tutti per come si allenano, per la preparazione. Hanno dato tutto". E aggiunge quelli che per lo spagnolo sono stati gli aspetti positivi: "Ho visto cose buone che non avevo notato prima, soprattutto nei rapporti tra giocatori e staff tecnico. Il gruppo era felice, le sessioni di lavoro sono state ottime. Ma il livello del Mondiale è altissimo".

Mentre sulla sostituzione di Haaland: "Era molto stanco, è stato lui a chiedere il cambio". Infine una battuta sul futuro: "Ho la sensazione che la squadra stia bene, ma ora torniamo a casa. È il momento di riposare, ricaricare la mente e prepararci per la prossima stagione".