Marotta in gol sull’assist di Lautaro, Calhanoglu silurato: “La porta è spalancata”

Marotta: "Parleremo con Calhanoglu"

Così il presidente nerazzurro ha commentato le dichiarazioni di Lautaro al termine dell'incontro: "Interpreto le parole del capitano in maniera positiva. Si riferiva ad un concetto importante, quando un giocatore non ha più voglia di stare in una squadra, è giusto che vada. Non c'è nessuno che ha manifestato concretamente questa situazione. Forse si riferiva alla dinamica di Calhanoglu, la situazione verrà definita presto, con calma e lucidità. Ci parleremo per risolvere i problemi, il richiamo da parte di Lautaro trova condivisione nella società perché questo è lo spirito che ci può portare lontano. Bisogna ringraziare Calhanoglu per ciò che ha fatto e per cosa ha dimostrato. Oggi inizia la fase del calciomercato, ci saranno delle prese di posizioni in generale. Lui non ci ha manifestato l'intenzione di andar via, ma ne parleremo sicuramente". Marotta, che a stagione in corso aveva giudicato "prestigioso" il nuovo format del Mondiale, ha inoltre ammesso come la spedizione statunitense abbia scaricato le pile di calciatori e staff, come già duramente sostenuto anche Jurgen Klopp: "Purtroppo le batterie si sono scaricate, è un fatto umano. Alcuni allenatori famosi hanno anche denunciato questa situazione. Non si riesce sempre ad avere una lucidità".