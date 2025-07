Calhanoglu-Lautaro, la contesa Inter entra in famiglia: la bordata della moglie

Volano stracci in casa Inter. Conclusa la stagione con la sconfitta contro il Fluminense, i nervi di un'annata che ha visto lo zero ai titoli conquistati (su ben 5 competizioni) sono venuti tutti allo scoperto. Le parole di Lautaro Martinez, che ha "gentilmente" messo alla porta i compagni che non hanno più voglia di restare in nerazzurro, sono culminate nell'annuncio di Beppe Marotta sulla situazione di Calhanoglu. Il calciatore turco, già in aria di addio, adesso sembra destinato a lasciare Milano, anche in malo modo. A rispondere a queste "accuse" è stata la moglie del centrocampista, con un duro post su Instagram.