McKennie, il retroscena sul cibo americano e la salsa ranch: "Uno dei miei compagni..."

Il Mondiale per Club per Weston McKennie è stato un ritorno a casa. Il calciatore, che bene ha fatto nelle prima parte della fase a gironi con la Juventus , è tornato negli Stati Uniti, un'esperienza che lo stesso centrocampista ha definito "incredibile". Intervistato dai microfoni di Marca a poche ore dalla gara col Real Madrid , il giocatore ha svelato alcuni simpatici retroscena.

McKennie, il cibo e l'avventura americana

"È bello avere qui la squadra per vedere il mio Paese, da dove vengo. È stato incredibile finora. Penso che ovviamente i nostri paesaggi e le nostre città sembrino un po’ diversi ai loro occhi. Abbiamo grattacieli e cose del genere. Credo che anche la mentalità aperta delle persone negli Stati Uniti sia diversa". McKennie non nasconde l'emozione per questa esperienza americana insieme ai compagni della Juventus.

Soprattutto, il tour culinario ha conquistato alcuni giocatori bianconeri: "Durante i giorni di riposo ho fatto provare un po’ di cibo locale: Chick-fil-A, Popeyes… cose così. Una delle scoperte più apprezzate? La salsa ranch, che ha conquistato immediatamente alcuni giocatori: uno dei miei compagni l’ha assaggiata per la prima volta e l’ha adorata. È stato un bel momento per me".

