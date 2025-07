Di Gregorio: "Il Real lo conosciamo, sappiamo cosa ci aspetta. La testa deve essere più libera" 

A presentare il match con i blancos ai microfoni di SportMediaset anche il tecnico dei bianconeri, Igor Tudor: “Che Juventus spero di trovare? Una Juventus con la voglia di passare, chiaramente. Poi c’è anche un avversario di primo livello, che ho visto giocare bene: squadra organizzata con un nuovo allenatore, vogliosa, sappiamo la loro storia in questi tornei. Grande rispetto però, come sempre, dobbiamo concentrarci su di noi, provare a giocare le nostre carte, le nostre possibilità: è giusto così. Serve andare forte, provando a non sbagliare niente e a dare il minimo all’avversario: vedremo cosa accadrà ”. Sul ko col Manchester City: “Ha insegnato tutto ma anche niente: ho visto le cose che ho già commentato, non mi va di tornarci. Quella partita è stata così, non bisogna tornare là: si impara sia dalle sconfitte che dalle vittorie, si impara sempre. Bisogna comunque resettare e partire forte. Il livello del Manchester rispetto a quello del Real? Più o meno simile, il livello è quello: con Psg, Bayern credo che siano i livelli massimi di calcio. Si può aggiungere anche il Liverpool , queste sono il massimo del calcio mondiale”.

Anche al tecnico viene chiesto di Gatti: “Vedremo come sta, non ha avuto più febbre: la partita è lunga, son cinque cambi, sono tutti importanti. Se c’è voglia di rimanere l’ultima italiana al Mondiale? C’è voglia di far bene, quello sempre. C’è voglia di non arrendersi, di non dare nessuno per più forte. Ma non come collettivo, come singolo, che poi diventa il collettivo. Batto tanto su questa cosa tutti i giorni, non dipende chi c’è dall’altra parte, non dare gli altri per più veloci e più forti di te: gioca con le tue armi, gioca con quello che puoi, quello è l’obiettivo. Poi c’è l’avversario, c’è l’arbitro, c’è una partita da giocare: vedremo come si svilupperà la gara, sperando si sviluppi qualcosa a nostro favore”.

