Guardiola, la beffa è doppia: Inzaghi lo manda a casa e Rodri si fa di nuovo male!

Oltre al ko dell' Inter contro il Fluminense , l'altra grande sorpresa degli ottavi di finale del Mondiale per club è stata l'eliminazione del Manchester City per mano dell' Al Hilal , arrivata con un pirotecnico 4-3 dopo i tempi supplementari. Simone Inzaghi , che dopo aver lasciato l'Inter è approdato proprio sulla panchina araba, si è preso così la rivincita su Pep Guardiola , che alla guida del City lo aveva sconfitto nella finale di Champions del 2023.

Allarme Rodri: nuovo infortunio?

Oltre al risultato deludente e sorprendente, i citizens devono fare i conti anche con le condizioni di Rodri. La rottura del crociato rimediata lo scorso 22 settembre contro l'Arsenal lo aveva tenuto lontano dai campi per 8 mesi, prima del rientro avvenuto nel finale della partita con il Bournemouth del 20 maggio. In questo Mondiale per club, lo spagnolo è sempre stato impiegato, anche se è partito titolare solo nella gara con la Juventus.

Questa notte è entrato al minuto 53 al posto di Ilkay Gundogan, ma al decimo minuto del primo tempo supplementare è stato sostituito da Phil Foden. "A quanto pare stava bene ma poi ha lamentato qualcosa dopo la sostituzione, vedremo", ha dichiarato Guardiola al termine dell'incontro. All'inizio si pensava che si trattasse dunque di una scelta tecnica, ma le dichiarazioni dell'allenatore in conferenza stampa stanno a significare che forse c'è qualcosa di più. Al momento tutto l'ambiente City resta in apprensione dopo l'allarme lanciato da Guardiola sulle condizioni dell'ultimo Pallone d'Oro.