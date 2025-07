Lo riconoscete? Il Professore del centrocampo di Allegri e capitano della sua nazionale

Centrocampista solido, intelligente e instancabile , Sami Khedira è stato per anni l'uomo ombra dei trionfi più scintillanti di due tra i club più prestigiosi d’Europa: il Real Madrid e la Juventus . Il centrocampista tedesco in bianconero ha tenuto alto il livello della rosa che negli anni precedenti aveva potuto contare su Pirlo e Vidal e ha contribuito ai grandi successi in Italia e alla cavalcata fino alla finale di Champions League del 2017 sotto la guida di Allegri . Senza di lui in campo la differenza si è spesso notata. Faceva le cose giuste con grande qualità e ora Tudor avrebbe tanto bisogno di un mediano della sua qualità, capace di fare tanti gol e di dare un grande equilibrio. Il tedesco nel pre partita in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club tra la Vecchia Signora e i Blancos ha fatto ripercorrere tanti ricordi ai tifosi e ha parlato ai microfoni di Dazn

Real Madrid-Juve, le dichiarazioni dell'ex Khedira

"Oggi è una partita molto bella per me, ho giocato per entrambe. Come vedo la Juve? Ha cambiato molto negli ultimi anni. Sta vivendo un periodo difficile. Qui al Mondiale per Club le prime due partite ha fatto bene, poi contro il City ha sofferto. Partita brutta. Ora è importante la reazione". Poi sui cambiamenti in dirigenza: "Sono molto felice per Chiellini e la posizione che ha assunto, è molto importante avere uno come Giorgio nel club. Poi ho parlato con Pinsoglio, numero uno" - ha detto Khedira con il sorriso stampato in volto.