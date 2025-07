Calciomercato Juve, Chiellini alla Moggi: "Vlahovic in forma, gran gol. Osimhen sono illazioni"

In campo preferiva stoppare gli attaccanti avversari e dribbling non ne concedeva, ora ai microfoni invece ne ha fatti molti: Giorgio Chiellini, prima della sfida tra Real Madrid e Juventus, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, ha scartato diverse domande sul mercato. Il dirigente della Vecchia Signora si è voluto concentrare sul presente, così come Tudor, ed è stato molto diplomatico nel trattare il futuro di Vlahovic, ancora una volta in panchina (qui le formazioni ufficiali), e proteggerlo. Stessa cosa anche per l'interesse per Osimhen.