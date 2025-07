Al Real basta Gonzalo, Juve fuori dal Mondiale: non basta un Di Gregorio pazzesco

Di misura e Di Gregorio: finisce l'avventura della Juventus al Mondiale per Club per mano di un Real Madrid superiore per lunghi tratti della partita, sbattuto sul portiere bianconero tutte le volte tranne una, il colpo di testa di Gonzalo Garcia nella ripresa. Juve capace di impensierire solo nella prima parte di gara, quando Kolo Muani ha avuto sul destro il gol che poteva dare un altro volto al match, ma troppo cotta sotto il caldo soffocante di Miami.

Più tecnica e più forza atletica per la squadra di Xabi Alonso, oltre a una panchina dove da una parte arrivano Mbappé e Modric dall'altra si butta dentro un cambio alla disperazione per ovviare all'ennesimo infortunio in difesa. In sintesi, più in là di così questa Juve non poteva certo arrivare e ora c'è da progettare per costruire una squadra che abbia un futuro migliore di questo presente.