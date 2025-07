Tudor: "In dieci volevano il cambio. Real e City top mondiali, noi dovevamo segnare"

Real Madrid-Juventus, le dichiarazioni di Tudor

Così Tudor a Sportmediaset nel post partita: "Mondiale per Club? Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno seguito il piano gara e la strategia che avevamo pensato. Eravamo in condizioni difficili, in dieci hanno chiesto il cambio. Volevo mettere qualcuno più offensivo e avevo paura di restare con uno in meno. I ragazzi hanno dato tutto quello che si poteva dare in queste utime due gare contro grandi squadre. Ora la squadra deve riposare e poi ripartire. Questa partita l'abbiamo preparata in modo diverso: con il City non contava, mentre questa sì. Quando palleggiano sono forti, ma abbiamo avuto qualche occasione anche noi. Si è sofferto ma è normale. Mercato? Non è il momento di parlare di questo". Tudor chiude dribblando ancora la domanda del giornalista con un "buone vacanze (ride ndr)