Cambiaso: "Qualche rimpianto ce l'ho. Juve trasformata, ecco cosa ci lascia il Mondiale"

Al Real Madrid è bastato un gol di Gonzalo Garcia nella ripresa per conquistare il pass per i quarti di finale del Mondiale per Club. La Juventus saluta così la competizione, dopo un buon primo tempo contro i Blancos e una ripresa un po' in affanno. La Vecchia Signora paga una serie di palle gol sprecate, in particolare con Kolo Muani a inizio match. Ne ha parlato anche Cambiaso dopo il triplice fischio.