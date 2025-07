Comolli ci mette la faccia dopo l'eliminazione: "Juve in crescita, gruppo forte". Su Vlahovic...

La Juventus si è dovuta arrendere al Real Madrid e ha abbandonato il Mondiale per Club agli ottavi di finale. I bianconeri hanno pagato il gol di testa del giovane Gonzalo Garcia, sempre più la vera rivelazione del torneo. La Vecchia Signora però nel primo tempo non ha sfigurato ed è riuscita a tenere testa agli avversari, sfiorando il gol in tre occasioni, soprattutto con Kolo Muani, sprecone sotto porta. Al termine della gara anche il neo dg Comolli ha parlato dell'esperienza in questa competizione e del futuro.

Comolli dopo Real Madrid-Juve, le dichiarazioni

"Duplice sensazione: frustrazione da un certo punto di vista perché volevamo andare avanti, ma anche di consapevolezza perché è stata un'occasione per imparare certe dinamiche e osservare il lavoro degli altri. Mercato? La base della squadra è molto buona e da quello bisogna ripartire poi è chiaro che nelle finestre di mercato si cercherà di migliorare ancora. Ci sarà tempo per concentrarci I ragazzi devono convincersi che il gruppo è molto forte. Vlahovic? Non voglio parlare dei casi singoli" - ha detto Comolli a Mediaset. Poi a Dazn ha aggiunto: "Abbiamo imparato oggi da questa esperienza, è un processo di apprendimento. Dobbiamo cercare di migliorare la squadra e riportare il club in una posizione per poter vincere. Dobbiamo garantire ai tifosi che faremo di più. Dobbiamo convincerci noi stessi che possiamo vincere".