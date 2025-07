Molto Real, buona Juve ma solo per 45'. Quando esce Yildiz si spegne la luce  

La Juve balla solo un tempo alla pari con il Real , poi cede alla superiorità tecnica dei Blancos, sospinti nei quarti di finale dal terzo gol in quattro partite da titolare del ventunenne canterano Gonzalo Garcia , ottimo vice Mbappé . Rispetto all'imbarcata presa con il City , i bianconeri hanno fatto progressi, di certo non sufficienti per reggere l'urto dello squadrone madridista, uscito alla distanza. Il bilancio di Tudor e dei suoi giocatori nel Mondiale per club è negativo: due sconfitte in 4 partite, gioco a sprazzi, ennesimo infortunio ( Kelly ), la goleada patia con i Citizens, il ko dignitoso, ma pur sempre ko con gli spagnoli che giocano un altro calcio, l'eliminazione. Se, alla fine, così come contro il City , il migliore in campo è stato Di Gregorio (almeno quattro le parate più preziose) si capisce quale sia stato il canovaccio del confronto all'Hard Rock di Miami dove la musica migliore l'ha suonata il Real .

Senza Yildiz si spegne la Juve

Il fatto è che c'è una Juve con Yildiz e una Juve senza Yildiz: la luce si spegne quando il talento turco inopinatamente esce di scena a venti minuti dalla fine, dopo i guizzi del primo tempo e la palla gol dettata a Kolo Muani in apertura e dal francese sprecata. Dagli Usa ritorna una squadra stanchissima e logorata da 55 partite stagionali, consapevole che la spedizione americana sia stata partorita non per soldi, ma per denaro, come aveva fatto l'Inter. Due italiane su due eliminate negli ottavi di un torneo che ha regalato loro sporadiche soddisfazioni e diverse grane: la juventina si chiama Vlahovic, panchinaro fino alla fine; la spina interista è Calhanoglu, pomo della discordia intestina di un gruppo scioccato dall'avere partecipato a cinque competizioni senza vincerne una, pur avendo disputato 63 partite. Come dire che se l'Inter piange, la Juve non ride. O viceversa. In estate, Tudor e Chivu avranno molto da fare.