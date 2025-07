La coltellata Huijsen e l’altra priorità Juve: chi serve oltre al centravanti

Tudor , che alla fine è l’allenatore da tre mesi, mica tre anni, sta plasmando una squadra più logica e aggressiva, che valorizza il talento di Kenan Yildiz , ieri scintillante nei primi 25 minuti, quando deve aver fatto venire strane idee a Florentino Perez. Yildiz è una risorsa pazzesca per la Juventus: è necessario, anzi doveroso, costruire intorno a lui la prossima squadra. I suoi lanci per Kolo, le sue iniziative dal limite dell’area e la sua capacità di stare a tutto campo ne fanno un’arma letale in fase offensiva, ma anche un potenziale leader nei prossimi anni. Thuram ha giocato contro alcuni dei centrocampisti più forti del mondo e non è stato bullizzato, anzi è riuscito a farsi vedere, qualche volte anche a strappare come sa fare lui. Manca un centravanti spietato, se Kolo lo fosse stato, ieri la partita poteva anche prendere una piega inaspettata. E Huijsen resta una coltellata ogni volta che uno juventino ci pensa, ma fa ancora più male se si confronta con i difensori che ha dovuto improvvisare ieri Tudor . Che poi ha retto, per carità. Di Gregorio ha dovuto fare meno parate che nella serataccia contro il City e il gol è arrivato, come al solito, da calcio da fermo ( Tudor dovrà fare un corso intensivo durante il ritiro). Comunque un centrale forte, magari in grado di impostare l’azione, è necessario almeno quanto il centravanti.

Progetto logico

Dopodiché, se il mercato non fa cilecca, la Juventus potrebbe iniziare a edificare il suo futuro, superando almeno una parte dei limiti che hanno fatto buttare via la scorsa stagione e sperando di farne una più decorosa e concreta. Non sarà un compito facile quello di Comolli e Chiellini, perché ci sono tanti giocatori che andrebbero cambiati e non sono al livello necessario, ma la sensazione è che la proprietà voglia appoggiare in modo concreto questo nuovo corso e questo è un segnale importante per la dirigenza. E non si deve mai celebrare un’eliminazione, ma se si pensa ai programmi per l’annata, tutto torna un po’ meglio: i giocatori potranno fare tre settimane di vacanza, tornare prima della fine di luglio e avere un mese per preparare il campionato: i tempi giusti per un progetto logico.

