"Da Motta non me lo aspettavo. Tudor ha studiato e si è evoluto": parla Di Vaio

Marco Di Vaio è stato eletto come miglior direttore sportivo per la stagione 2024/25 per quanto fatto con il Bologna , capace di vincere la Coppa Italia e qualificarsi alla prossima Europa League. L'ex attaccante è quindi stato premiato durante il consueto appuntamento di apertura della sessione estiva di calciomercato organizzato da Master Group Sport e Adise in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nella location del Grand Hotel di Rimini. Un'occasione in cui ha parlato ai nostri microfoni anche della Juventus , sua ex squadra.

Di Vaio: "Tudor è sulla panchina più importante d'Italia"

Di Vaio si è espresso così su Igor Tudor, suo ex compagno durante gli anni alla Juventus: "Igor ha fatto vedere negli anni che è un allenatore che ha fatto bene. Ha un’identità ben precisa sia caratteriale che di squadra che tattica. Non me l’aspettavo quando giocava però sicuramente ha studiato, è maturato e si è evoluto. Questo l’ha portato a sedersi sulla panchina più importante d’Italia quindi se l’è meritato".

Di Vaio: "Motta? Non me l'aspettavo..."

Infine sulle difficoltà di Thiago Motta, che ha lavorato con Di Vaio a Bologna: "È difficile da giudicare da fuori, all’inizio onestamente non me l’aspettavo perché lo avevo conosciuto per 2 anni e mi aspettavo che potesse scrivere una storia diversa nella Juve. Purtroppo non è successo per lui, ma sono certo per la persona ed il professionista che è che sarà in grado di trarre il meglio da questa esperienza negativa per ripartire ancora più forte".