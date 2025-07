"Discontinuo, si muove male e mai incisivo. Questa Juve non è per Vlahovic"

Lo studio si è poi concentrato sul mancato impiego di Vlahovic , commentato così da Tacchinardi : “Oggi Vlahovic è rimasto in panchina e forse io l’avrei messo dentro negli ultimi minuti. Il problema è che Tudor non ha mai un piano B. Perché non ha provato le due punte negli ultimi dieci minuti? Magari avrebbe creato qualche difficoltà al Real Madrid ”.

Di un parere diverso Panucci: "A me Dusan piace però io lo guardo spesso e c’è da dire che lui si muove sempre male. Non so se è un problema di posizione in campo, ma ogni volta che si muove in attacco o fuori dalla porta, verso la bandierina, lui non è mai determinante. Non è quel giocatore che possa fare più di Kolo Muani, secondo me”.

Dello stesso avviso anche Ranocchia: “Questa Juve non è fatta per lo stile di gioco di Vlahovic. A me piace come attaccante ma purtroppo è sempre discontinuo e poco incisivo”. Infine Panucci ha dato la sua opinione su un nome che circola per il mercato della Juventus, ovvero quello di Dodò della Fiorentina: "Dodò non mi sembra il profilo per migliorare la Juventus, ci vuole personalità. A questo punto tanto vale tenere gente come Rugani, anche se in questo caso il ruolo è diverso".