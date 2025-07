Rugani torna e indica la via dopo il Real Madrid: "La Juventus deve…"

Il Mondiale per Club si è concluso e con esso si archivia la stagione della Juventus. Nelle partite disputate sui campi americani si è rivisto anche Daniele Rugani, tornato in bianconero dopo il prestito all'Ajax. Il calciatore è sceso in campo come se non avesse mai abbandonato la Vecchia Signora, consapevole di doversi giocare l'ennesima conferma. Dopo la sconfitta con il Real Madrid lo stesso difensore, tramite un post social, ha detto la sua sul nuovo ritorno in maglia juventina.