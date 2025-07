Juve fa l'aumento di capitale? Perché Elkann ha messo altri 15 milioni, quali sono le prossime mosse

La Juventus sta per fare un aumento di capitale? La domanda sorge dopo l'annuncio da parte di Exor di un versamento di 15 milioni di euro nella Juventus in conto di - si legge nel comunicato - «futuro aumenti di capitale».

Ma andiamo con ordine. Perché Exor, cioè John Elkann ha versato 15 milioni nelle casse della Juventus? Sostanzialmente per un tecnicismo contabile, la Juve voleva consolidare il patrimonio in vista di eventuali piccole svalutazioni durante il calciomercato. L'idea iniziale era coprirsi con la cessione di Weah e Mbangula, ma alla fine l'azionista non ha voluto esporre la dirigenze a una trattativa in una posizione di debolezza. Perché se devi vendere assolutamente entro il 30 giugno, di solito ti tirano il collo nel prezzo. Così ha messo 15 milioni che rafforzano il patrimonio.

E poi? Poi c'è la possibilità di un aumento di capitale fino a 70 milioni, ma al momento non è programmato. Si vedrà l'andamento del mercato e si valuterà con precisione l'impatto economico del Mondiale per club e della campagna abbonamenti. In questo momento, nonostante ci sia la possibilità e la disponibilità da parte dell'azionista, non sono previsti altri interventi, almeno fino al CdA di ottobre.