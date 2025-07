Vlahovic, il peso Juve: la risposta a David e i tanti no dell’agente

Juve, per risolvere il "caso Vlahovic" scende in campo Comolli

Sarà quel che sarà, la Juventus si prepara a un’estate calda sul fronte Vlahovic, ma non è certo una sorpresa: il contratto, pesantissimo, in scadenza nel 2026 pone il serbo nella condizione di poter aspettare per ritrovarsi, tra qualche mese, proprietario del cartellino (come successo a David con il Lilla) e accordarsi con un altro club a parametro zero. Una soluzione che non piace alla Juve, anche perché Vlahovic, che ha già incassato un bonus al 30 giugno, entra nell’ultima stagione con un ingaggio di 12 milioni netti bonus compresi. Il braccio di ferro sembra destinato a durare a lungo anche perché il suo agente Darko Ristic ha finora ha declinato ogni proposta, per motivi opposti: se c’è un’offerta interessante sotto il profilo tecnico (come quella del Milan) non è sufficiente la parte economica; se c’è un’offerta allettante dal punto di vista economico (come quella turca del Fenerbahce o alcune arabe con stipendio a doppia cifra) non lo è altrettanto sotto il profilo dell’ambizione agonistica. Per rompere lo stallo serve che scenda in campo Comolli: finora Vlahovic non è mai finito ai margini anche perché rappresentava l’unica alternativa a Kolo Muani. Ma al rientro dalle tre settimane di vacanze lo scenario potrebbe pure cambiare, soprattutto se la Juve troverà l’accordo con il Psg per il francese: a quel punto farne a meno diventerebbe più agevole, anche per Tudor. Di sicuro è un problema di cui Comolli avrebbe volentieri fatto a meno, ma che la precedente gestione tecnica non era riuscito a risolvere.