Douglas Luiz out, la Juve chiama in Portogallo. E Comolli snobba la priorità di Giuntoli

Juve, Perin ai titoli di coda

Il quale punta su rinforzi sostenibili sotto il profilo finanziario, ma di qualità per alzare ulteriormente il livello di competitività: in questo senso, il nome di Hjulmand scalda più di quello di Ederson dell’Atalanta, non perché il brasiliano non valga, anzi, ma perché i bergamaschi chiedono almeno 60 milioni (cifra che ai tifosi juventini ricorda sinistramente quella servita per prendere Koopmeiners...). Il Mondiale per Club ha restituito alla Juve un Douglas Luiz con, se possibile, ancora meno certezze di prima: ai margini e svalutato sul mercato. Chi l’ha cercato finora, il Leeds su tutti, non stuzzica il desideiro del brasiliano di cambiare aria, anche se lo stesso centrocampista ha ormai capito - dalle scelte di Tudor e non solo - di essere al capolinea dell’avventura a Torino. Avventura ai titoli di coda anche per Perin, che a differenza di Douglas Luiz è un veterano dello spogliatoio bianconero: lo cercano Como e Bologna, squadre di Serie A con notevoli ambizioni. Così come ambizioso è il nuovo Palermo di Pippo Inzaghi, in missione per tornare in Serie A: i rosanero vorrebbe Adzic in prestito, così come Sassuolo e Genoa.