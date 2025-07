Juve, il Mondiale ha fatto i nomi: dai fuori lista agli intoccabili di Tudor

Juve, chi può partire

Il serbo è partito per gli States senza troppe pretese, conscio di essere ormai un separato in casa. Una situazione maturata, via via, negli scorsi mesi, quando ha deciso di rifiutare la proposta di rinnovo al ribasso propostagli dalla società - prima - e le offerte in arrivo da Arabia e Turchia - dopo -. Il tecnico gli ha comunque offerto qualche spezzone, prima di lanciarlo tra i titolari nella Caporetto del Camping World Stadium contro il City di Guardiola. Due gol in tre partite, ma tutti “inutili”, poiché arrivati a risultato già acquisito: il primo contro il Wydad, quando la Juve era già sopra 3-1, il secondo quando il parziale vedeva i Citizens avanti 5-1. Ancor meno utilizzati i vari Douglas Luiz (nelle mire del Leeds), Weah (anche lui in uscita al netto del no all'offerta del Nottingham Forest), Mbangula e Kostic.