Gatti ignora Conte, Cambiaso senza dubbi, Yildiz da top: la tripla operazione Juve 2030

Non solo il colpo Jonathan David a parametro zero: il direttore generale bianconero Damien Comolli in questi ultimi giorni ha accelerato per la blindatura degli attuali gioielli juventini. A partire da Federico Gatti, per il quale ormai mancano solo firme e foto di rito. Avanti insieme, è proprio il caso di dirlo. Gattone, come è stato affettuosamente ribattezzato dai tifosi bianconeri sui social, estenderà infatti il proprio legame con la Vecchia Signora fino al 2030 con opzione per il 2031. Con tanto di aumento di stipendio dagli attuali 1,4 a 2,5 milioni a stagione.