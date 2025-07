La Serie A, il paragone con Raul e il gol alla Juve: Garcia, destino Real 

E pensare che fino a pochi giorni fa sembrava destinato ad andare a giocare in prestito altrove. Magari proprio in Italia, visto che due club di Serie A avevano già sondato il terreno col Real Madrid per cercare di averlo. Gonzalo Garcia al Mondiale per Club sta, letteralmente, cambiando il suo destino. Alla sua maniera: a suon di gol. Già tre in quattro partite per trascinare i Blancos ai quarti di finale. L’ultimo sigillo decisivo è stato il colpo di testa col quale ha mandato al tappeto martedì sera la Vecchia Signora. Un’incornata micidiale che ha spento i sogni di gloria bianconeri e ha fatto lanciare al suo allenatore Xabi Alonso un clamoroso paragone: «Garcia mi ricorda Raul» . Boom.