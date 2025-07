Calhanoglu, chiamata da Lautaro e l'Inter aspetta: così blocca anche Ederson

Inter, Calhanoglu deve prendere una posizione

L’Inter si aspetta che Calhanoglu prenda finalmente una posizione. Finora con la dirigenza non ha mai chiesto di andare via, però quanto arrivato dalla Turchia nelle ultime tre settimane non può essere solo frutto della fantasia locale. Che Calhanoglu gradisca la piazza Galatasaray non è un mistero, così come è certo che il club abbia prospettato al suo agente un contratto da 10 milioni a stagione. Quindi l’Inter si aspetta che Calhanoglu si esponga. A quel punto nessuno lo tratterrà, però ci si aspetta un’offerta adeguata. Impossibile che i turchi arrivino ai 35-40 milioni, così come però è impensabile che il Gala possa acquistare Calhanoglu per soli 15 milioni. Servirà buon senso da parte dei turchi e una proposta che tocchi almeno i 25 milioni. Difficile che l’Inter tiri poi troppo la corda, in fondo anche con Brozovic partì da una richiesta di 30 milioni all’Al-Nassr, per poi accettarne 18 (il croato andava per i 31 anni, come Calhanoglu, e guadagnava a Milano 6 milioni con altri tre anni di contratto contro i 6.5 per altri due del turco).