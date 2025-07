Dal 5-0 Psg alle verità da sputare fuori: Inter, tutti gli strappi da ricucire

La difficile missione di Chivu

Chivu è diventato ufficialmente allenatore dell’Inter il 9 giugno, dieci giorni dopo la batosta in finale di Champions. Quel 9 giugno ha svolto il primo allenamento con una squadra psicologicamente a terra e fisicamente spompata e nove giorni dopo dall'altra parte del pianeta ha esordito nel Mondiale per club, non in una tournée. Ha cercato di tirare fuori le energie rimaste ai calciatori, provando poi a sfumare - difficile cancellarle - le scorie di quanto accaduto a fine maggio fra scudetto gettato al vento e ko col Psg. C'è riuscito in parte, ha senza dubbio sbagliato qualcosa, ma era complicato pensare che l'Inter potesse arrivare fino in fondo al Mondiale.