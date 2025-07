Pavard con Theo a Padel, tifosi Inter imbufaliti: "Qua la caviglia non ti fa male"

PORTO CERVO - Momento burrascoso in casa Inter. Dopo l'eliminazione al Mondiale per Club per mano del Fluminense agli ottavi di finale i malumori sono emersi in cara nerazzurra: le dure parole di Lautaro Martinez verso Hakan Calhanoglu con quest'ultimo a rispondere a tono via social con anche il like di Marcus Thuram, il tutto con il presidente Beppe Marotta a confermare la delicata situazione con il giocatore ex Milan. Il capitano ed il centrocampista turco si sarebbero sentiti telefonicamente per cercare di risolvere il conflitto ma, nel mentre, è scoppiato pure il caso Benjamin Pavard.