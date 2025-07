Huijsen scagionato, lo sputo a Conceicao era per terra: "Mai farei una cosa del genere"

MIAMI (Stati Uniti) - Dean Huijsen ha voluto chiarire l'incidente diventato virale sui social che lo ha visto protagonista nel match contro la Juventus . In occasione del match di ottavi di finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Juve l'ex di giornata avrebbe sputato in direzione di Francisco Conceicao . Le immagini hanno fatto il giro del web ed il difensore ha voluto fare chiarezza.

Il chiarimento

Sui social ci ha pensato infatti lo stesso Huijsen - peraltro ragazzo di educazione inappuntabile ascoltando i pareri di chi lo ha visto crescere a Vinovo - che sui suoi canali ha chiarito: "Per favore non cercate cose dove non c’è niente: chi mi conosce sa che non farei mai una cosa così e non lo farò mai. Ho semplicemente sputato per terra". Questione di prospettiva schiacciata, anche perché un’altra immagine da diversa angolazione ha mostrato con chiarezza che l’ex difensore juventino, sputa sì, ma a metri di distanza dal portoghese.