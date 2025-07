Palmeiras-Chelsea: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club

Il Palmeiras e il Chelsea si sfidano nei quarti di finale del Mondiale per Club : in palio un posto in semifinale contro la vincente del quarto tra Fluminense e Al Hilal. I Blues hanno superato gli ottavi battendo 4-1 il Benfica ai tempi supplementari mentre il Palmeiras ha raggiunto i quarti vincendo 1-0, sempre ai supplementari, contro il Botafogo.

Dove vedere Palmeiras-Chelsea: diretta tv e streaming

Palmeiras-Chelsea, quarto di finale del Mondiale per Club, sarà visibile in esclusiva in diretta in streaming su Dazn.

Palmeiras-Chelsea: probabili formazioni

PALMEIRAS (4-2-4): Weverton; Vanderlan, Giay, Micael, Fuchs; Rios, Evangelista; Estevao, Allan, Torres, Vitor Roque. Allenatore: Ferreira. A disposizione: Lomba, Naves, Mayke, Martines, Veiga, Mauricio, Paulinho, F.Anderson, Luighi, Thalys, Lopez.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwil, Cucurella; Fernandez, Lavia; Palmer, Neto, Nkunku; Delap. Allenatore: Maresca. A disposizione: Slonina, Penders, Chalobah, Sarr, Malo Gusto, Essugo, Santos, Hall, George, Madueke, Guiu.

