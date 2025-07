David, visite mediche e firma. Retroscena Juve: risparmiati 15 milioni!

Jonathan David alla Juve: il retroscena

Ecco, vale allora fare un passo indietro prima di immergersi nel debutto da tappeto rosso di David alla Juventus: a renderlo concreto, oltre alla proposta della società, è stata una mossa dello stesso attaccante, a cui la Juve ha chiesto un aiuto diretto per abbattere le pretese di chi gli stava intorno, partite da un totale di 25 milioni di euro totali. Decisamente troppi. E per tutti. Tant’è che le alte richieste dell’entourage hanno più volte e seriamente messo a rischio l’operazione, attirando a più riprese esclusivamente le sirene meno gradite alla punta: le prime dall’Arabia, l’ultima dalla Turchia, con il Fenerbahce di Mourinho pronto ad accontentarlo. Non se n’è fatto nulla, evidentemente. Perciò è subentrato il fattore tempo: decisivo. Dopo aver trovato un accordo con il centravanti (da 6 milioni più 2 di bonus), Comolli ha lavorato ai fianchi per strappare un okay definitivo oggi ritenuto parecchio soddisfacente: la cifra per le commissioni supererà di poco i 10 milioni e all’interno è compresa un’annualità anticipata al canadese - come bonus di impegno alla firma - oltre a premi e commissioni per chi ha lavorato all’operazione. Insomma: tutti felici. Forse un po’ meno del previsto, però al punto tale da guardarsi dentro e capire che sì, ci si poteva accontentare, il tutto per il bene di Jonathan, dal quale è arrivata una disposizione cristallina quando si è ripresentata l’opportunità di vestire la maglia juventina, nonostante l’addio di Cristiano Giuntoli, il primo ad andare a fondo alla questione. Si può dire che il neo direttore generale sia in fondo ripartito esattamente da lì, dal faldone trovato sulla sua scrivania e successivamente sfogliato, fino a prendere la decisione tanto attesa, anche per mettere fretta a chi, adesso, quella maglia numero 9 dovrà lasciarla in eredità. Eh, sarà un discorso da impostare. E non certamente in queste ore.