Svolta Vlahovic, l’agente va dalla Juve: sul tavolo anche la risoluzione del contratto

La Juventus è come un gran bel concerto di mezz’estate, magari proprio quello di Bruce Springsteen a cui, ieri sera, a San Siro, ha assistito anche Damien Comolli: da lì non vorresti andartene mai. Con tutto ciò che ne consegue. La voglia di restare in un gruppo che è anche famiglia e di cui si condividono le ambizioni è una lusinga per il club. Ma, per converso, in tempo di mercato, rischia di trasformarsi in un freno. Perché, a quel punto, non ci può essere un’entrata se non c’è una corrispettiva uscita. Lo spettatore sotto il palco per antonomasia, in questo momento, è inevitabilmente Dusan Vlahovic. Ai margini del progetto tecnico di Tudor, come testimoniato dalla sua gestione anche nel corso del recente Mondiale per Club, e ai ferri corti con la società, per via di un oneroso contratto arrivato a un solo anno dalla scadenza senza che le parti abbiano trovato una via d’uscita condivisa.