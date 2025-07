Calciomercato Juve, Sancho è vicino! Nico Gonzalez in vendita, nuova formula Conceicao

Buttar giù. E ricostruire. Non è che la Juve abbia idee così diverse dal processo di demolizione: l’obiettivo è infatti far posto a qualcosa di totalmente nuovo, prevalentemente sugli esterni. Qualcosa che sia in grado di reggere l’intensità del 3-4-2-1 di Igor Tudor, che possa portare gol in dote e azioni concrete, superiorità numerica e personalità. Evidentemente, quanto arrivato nella scorsa estate non ha potuto soddisfare il tecnico croato: l’annata di Nico Gonzalez ha subìto una bocciatura piuttosto sonora, della quale Damien Comolli è pronto a farsi carico. Come? L’argentino è sul mercato. Per lui si ascoltano proposte. E non si faranno certo barricate nel caso in cui dovessero arrivare. Semmai, è Nico a potersi frapporre, cioè a voler rimanere. Per giocarsi le sue occasioni ed essere ciò che non è stato in grado di diventare in una stagione da 5 reti (11 in meno rispetto a un anno fa) e 4 assist. In generale, per tirarsi fuori dalla sensazione di essere considerato impalpabile dall’ambiente bianconero.