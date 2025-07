Non solo gol: cosa porterà David alla Juve e la differenza con Vlahovic

La Juve ha bisogno di gol. Ne ha segnati pochissimi nelle ultime due stagioni e, soprattutto, sono mancati nei momenti cruciali della stagione. Ma la Juve non ha bisogno di un bomber, cioè non solo di un bomber. Vlahovic, in fondo lo è. Quello che manca e serve alla Juve è un centravanti che riesca a trascinare la squadra e non che abbia bisogno di essere trascinato dalla squadra. Un centravanti che aiuti a migliorare il gioco, non che lo condizioni. Il grande equivoco intorno a Vlahovic , in fondo, ruota intorno a questo. Se dovesse lasciare la Juve quest’estate, lascerebbe dietro di sé uno score di 58 gol in 145, non sono i numeri di un Trezeguet, ma si è visto di peggio.

Perché Vlahovic non è diventato un top alla Juve

Il problema è che le condizioni della Juventus nelle ultime tre stagioni non necessitavano solo di un numero nove che segnasse 17/18 gol, ma che esprimesse un minimo di leadership tecnica e che, qualcuna di quelle reti, la realizzasse in occasioni di partite chiave. A Vlahovic non è riuscito né il primo, né il secondo compito. Un leader non lo è mai stato e neanche un attaccante che porta dietro di sé la squadra e, oltretutto, è un giocatore con fragilità caratteriali che innescano frequenti crisi personali. Il campione che, solo tre anni fa, veniva accostato a Erling Haaland (al quale, lui stesso, diceva di invidiare solo la velocità) non è riuscito a crescere ed evolvere il suo talento.

La differenza tra Vlahovic e Jonathan David

Non è solo colpa sua, si è trovato in una delle Juventus più complicate degli ultimi vent’anni, sballotato da cambi di allenatore e immersi in un contesto societario altrettanto burrascoso, ma certo non è stato Vlahovic il leader che coagula intorno a sé i giocatori più forti e diventa locomotiva. La Juve ha bisogno d’altro e le caratteristiche generali di David fanno sperare concretamente il popolo bianconero. David spende molte energie per la squadra e interpreta il ruolo del centravanti in modo umile e moderno. Per questo i nuovi vertici juventini lo hanno scelto, per questo sperano di aver risolto un problema. Non tutti. Jonathan David non è la soluzione ai guai della Juventus, per non meno non a tutti, ma il mercato è appena iniziato.

