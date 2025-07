Clamoroso Real Madrid, più di Elkann con la Juve! La cifra promessa ai giocatori per la vittoria del Mondiale

L’incentivo firmato Florentino

A testimonianza della determinazione con cui il Real vuole conquistare il titolo, il presidente Florentino Pérez ha deciso di mettere sul piatto un incentivo economico di peso: un bonus da un milione di euro per ogni giocatore in caso di vittoria finale. Un chiaro segnale della posta in gioco, ma anche del valore che il club attribuisce a questa nuova competizione. Un gesto in linea con quanto fatto da John Elkann con la Juventus: un milione complessivo per battere proprio il Real agli ottavi. Missione fallita per i bianconeri, mentre i madrileni restano in corsa, motivati come non mai.