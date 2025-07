Dumfries, l'Inter e la clausola capestro: può perderlo a 25 milioni senza poter fare nulla

MILANO - In attesa dell’ufficialità di Bonny – che arriverà finalmente questa mattina: ieri sono stati sistematici gli ultimi dettagli burocratici, mentre è stato annunciato il rinnovo sino al 2026 del terzo portiere Di Gennaro –, a tenere banco in casa nerazzurra è la questione relativa al potenziale mercato in uscita . Dalla Spagna, nello specifico il Mundo Deportivo, ha rilanciato la voce del Barcellona sulle tracce di Dumfries .

Barcellona frenato

L’olandese, che da poco ha cambiato procuratore, scegliendo Jorge Mendes, ha una clausola rescissoria, valida per l’estero e non per l’Italia, di 25 milioni, pagabili in una sola soluzione e da saldare entro la prima metà di luglio. Al momento però l’Inter – rispetto alla possibile offensiva dei catalani – è piuttosto tranquilla. Sia perché non si registra un interessamento concreto dei blaugrana per il calciatore, sia perché i noti paletti relativi al fair play finanziario che gravano sulla società di Laporta non permetterebbero al Barcellona – ad oggi – di poter sostenere l’affare con questi termini economici.