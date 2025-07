Calciomercato Juve: sapete chi vuole Tudor in difesa?  

Sapete chi vuole Tudor in difesa? Ne ha parlato a lungo con Comolli e soprattutto con lo staff medico. E partiamo da quest'ultima chiacchierata. Tudor ha avuto rassicurazioni sul fatto che Bremer dovrebbe essere pronto per il ritorno in Germania e giocare la prima amichevole contro il Borussia Dortmund il 10 agosto. Insomma, Bremer è in linea per essere titolare all'inizio del campionato, il 24 agosto contro il Parma.