Diogo Jota, “Ruben Neves il mio migliore amico”: le lacrime in campo e la promessa

ORLANDO (Stati Uniti) - Momento toccante prima del fischio d'inizio del quarto di finale del Mondiale per Club tra Fluminense ed Al-Hilal quando, durante il minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Diogo Jota , le telecamere hanno inquadrato i connazionali Cancelo e Ruben Neves visibilmente commossi, soprattutto l'ex Wolverhampton. Infatti tra Ruben Neves e Diogo Jota c'era una stretta amicizia nata ai tempi dei Wolves, il compianto giocatore del Liverpool aveva dichiarato in un'intervista che Neves era il suo miglior amico il quale ha scritto una toccante lettera per ricordare il connazionale.

Il messaggio di Ruben Neves

"Più che un'amicizia, siamo una famiglia e non ti fermeremo solo perché hai deciso di firmare un contratto un po' più lontano da noi! Quando andrò in Nazionale, sarai ancora al mio fianco a cena, sull'autobus, sull'aereo.... Sarai sempre lì con me, come sempre. Continuiamo a ridere, a fare progetti, a condividere le nostre vite l'una con l'altra. Farò in modo che tu sia sempre presente e farò in modo che ai tuoi cari non manchi mai nulla mentre tu sei lì, lontano ma pensando a noi, aspettandoci. La vita ci ha uniti e ora non può separarci. Abbiamo raggiunto grandi traguardi insieme, abbiamo ancora molta strada da fare, so che ce la faremo. Da oggi entrerai in campo con me e continueremo il nostro viaggio insieme, sul palco dove ci siamo incontrati. Vi amo.Amici? Compagni? No. Fratelli. Fratelli di calcio.PER SEMPRE".