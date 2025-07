L'attacco Juve dopo David: radar Osimhen, grana Vlahovic e volontà Kolo Muani

Osimhen nei radar, Kolo Muani...

Così, su due piedi e con un paio di conti, ci sarebbe da impegnarsi per un minimo di 200 milioni di euro, da sistemarsi certamente l’attacco, ma con un vincolo per nulla banale. E poco replicabile. Specialmente a Torino, dove Osi resta assolutamente nei radar, ma con cifre che sarebbero ben diverse. Per il nigeriano si partirebbe infatti da 9 milioni di euro netti all’anno, con l’aiuto determinante del Decreto Crescita per abbassare i numeri totali, altrimenti fuori giri e nettamente al di là della portata bianconera, con inoltre da risolvere la grana Vlahovic e l’attesa per segnali di apertura dal Psg sul fronte Kolo Muani. No, non è scontato il ritorno dell’attaccante francese: il Paris è convinto di poter cedere Randal, sul quale si segnalano diversi movimenti dall’Inghilterra, il Chelsea più di tutti.