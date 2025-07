Inzaghi amaro dopo l’eliminazione dell’Al Hilal: “Ci sono stati episodi che ci hanno penalizzato"© .

Il tecnico piacentino ha proseguito l'analisi in conferenza stampa "Abbiamo avuto tanto seguito, c'erano tanti tifosi dell'Al Hilal che ci hanno incoraggiato dall'inizio alla fine. In tutto questo torneo, anche contro City e Real. E' stato un bel Mondiale ma usciamo con l'amaro in bocca. Per quello che è successo nel secondo tempo c'è molta amarezza. Dobbiamo cercare di migliorare la squadra anche se sono contento di queste 5 partite nel Mondiale. Anche stasera molto bravi, c'era amarezza, delusione e rabbia per quanto successo in campo, ma il verdetto ci ha visto sconfitti e dobbiamo accettarlo anche se perdere una partita così fa male".

Il pensiero per Diogo Jota

Episodi arbitrali non digeriti da Inzaghi che guarda la futuro: "Per me e il mio staff è stato importante fare questo mondiale per conoscere la squadra. Adesso quello che promettiamo è di andare incontro ad una grande stagione, Ci ritroveremo alla fine del mese, poi il ritiro in Austria per la preparazione per prepararci alla Supercoppa. E' stato importante essere qui. E' stata una stagione lunga, ma adesso riposo e poi al lavoro per il bene dell'Al Hilal". Poi un pensiero per Diogo Jota: "Vanno ringraziarti Ruben e Cancelo che sono stati molto male, ma non si sono tirati indietro. E' chiaro che il loro pensiero fosse per gli amici scomparsi. Un episodio che ha scosso tutti". E infine: "Partita equilibrata decisa da episodi. Il Fluminense è una suqadra molto organizzata che sta facendo un ottimo torneo. A parte la prima mezz'ora bloccata poi ci sono state molte occasioni e noi avremmo meritato di più".