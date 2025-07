Chelsea in semifinale al Mondiale. Maresca supera il Palmeiras e raggiunge il Fluminense

Il Chelsea è in semifinale al Mondiale per Club. Gli uomini di Enzo Maresca escono vincitori dall’incontro con il Palmeiras di Abel Ferreira, imponendosi con il finale di 2-1. Dopo avere sbloccato le marcature al 16’ minuto con Cole Palmer, i Blues subiscono il pareggio di Estevao Willian al 53'. Poi, l’autogol all'83' di Agustin Glay che vale l’accesso al penultimo atto del torneo prevista l’8 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, dove affronteranno la Fluminense, che con lo stesso risultato ha eliminato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.