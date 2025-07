Calhanoglu e non solo: Inter, il tesoretto da 100 milioni per la rivoluzione

Il turco è il primo giocatore della lista utile a formare il tesoretto. L’Inter parte da una valutazione di 30 milioni , il Galatasaray per ora non affonda e pensa a un’offerta da 15-20 milioni : a 25 si potrebbe chiudere. L'Inter potrebbe arrivare a un'ipotetico "bottino" da 100 milioni o più, qualora vendesse tutti quei giocatori che oggi possono essere considerati cedibili. Frattesi - che per ora non ha richiesto di andare via, aspettando di capire quanto spazio gli darà Chivu - è nel mirino di Atletico Madrid e Manchester United e l'Inter lo valuta intorno ai 35 milioni. La stessa cifra, forse qualcosa di più (35-40), il club nerazzurro si aspetta di incassarla da qualche club inglese per Bisseck , la cui partenza aprirebbe le danze per l'acquisto di un giovane difensore con Leoni ( Parma; sul taccuino anche di Milan e Juventus in Italia ) e De Winter ( Genoa ; magari nei discorsi per Carboni ) primi obiettivi.

Tesoretto Inter

A far lievitare il tesoretto, poi, le uscite "minori", quelle di Sebastiano Esposito, cercato soprattutto dalla Fiorentina (l'Inter conta di prendere almeno 10 milioni, anche se la viola parte da una proposta intorno ai 7 considerando il contratto in scadenza nel 2026), Aleksander Stankovic, destinato al Bruges per 10 milioni, e Taremi. L'iraniano - arrivato a zero - è bloccato in Iran, l'Inter confida che arrivi qualche offerta anche da 5-6 milioni per lasciarlo andare. Non è incedibile neanche Asllani, valutato intorno ai 15 milioni. In Viale della Liberazione hanno comunque già ricevuto un paio di milioni negli ultimi giorni dal Panathinaikos che ha saldato il valore della percentuale sulla futura rivendita che l'Inter aveva mantenuto sul cartellino dell'esterno greco Vagiannidis. Con alcune di queste uscite, unite ovviamente a quella di Calhanoglu, gli uomini mercato nerazzurri avranno così i fondi per tentare l'assalto a Ederson, oggi il nome in prima fila per rimpiazzare in rosa il turco. L'Atalanta per il brasiliano chiede 60 milioni, forse trattabili, ma comunque tantissimi (come i 50 per Stiller dello Stoccarda). Serve dunque incassare tanto, altrimenti si andrà su Rios del Palmeiras o Frendrup del Genoa, il cui costo comunque si aggira sui 30 milioni.