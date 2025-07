Maresca: "Vittoria per Pedro Neto, sappiamo quanto è stato vicino a Diogo Jota"

Il Chelsea di Enzo Maresca continua la sua corsa nel Mondiale per Club, centrando la semifinale grazie alla vittoria per 2-1 contro il Palmeiras. In un match combattuto e ricco di emozioni, i Blues hanno dimostrato carattere e maturità, riuscendo a imporsi nel finale contro un avversario ostico e ben organizzato. A nulla è servito il momentaneo pareggio firmato da Estevão, talento brasiliano già promesso sposo del club londinese. Al termine della gara il tecnico del Chelsea ha analizzato la vittoria e ringraziato Pedro Neto (nella foto tiene la maglia blu assieme a Enzo Fernandez, quello a destra, in ricordo di Jota e suo fratello).