Doue e Dembele, il Psg in semifinale Mondiale! Bayern ko, shock Musiala

ATLANTA (Stati Uniti) - Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta il Paris Saint-Germain batte di forza il Bayern Monaco per 2-0 (giocando 9 contro 11 gli ultimi minuti) e si qualifica alla semifinale del Mondiale per Club dove attende la vincente di Real Madrid-Borussia Dortmund. Doue protagonista per i parigini nella serata della paura per Musiala.

PSG-Bayern Monaco, la partita

Primo tempo molto movimentato con il PSG che ha l'occasione più importante al 22' con Fabia Ruiz che, da solo, colpisce malissimo di prima una bella palla al limite dell'area da Doue. Anche i bavaresi fanno tremare i parigini con l'insidioso diagonale di Olise ma Donnarumma si fa trovare pronto mandando in angolo. Quando i parigini accelerano fanno sempre paura e al 31' azione personale di Kvara e solo un doppio intervento di Neur evita l'1-0 francese. Prima dell'intervallo i bavarese sono più aggressivi e Donnarumma torna protagonista: insidiosa palla dentro di Pavlovic per il taglio di Musiala che non impatta ma la palla passa ed il portiere azzurro, con gran riflesso, evita la beffa del gol. Gol che arriva nel recupero con il colpo di testa di Upemecano su assist di Oliese ma tutto annullato per netto fuorigioco. Proprio all'ultimo minuto il dramma con il gravissimo infortunio alla gamba per Musiala dopo un contrasto Donnarumma.

Nel secondo tempo prosegue l'equilibrio e al 73' Neur rischia la frittata della competizione: esce dalla sua area per costruire l'azione ma il disturbo di Kvara e Dembele gli fa perdere il controllo della sfera con il francese che riesce a calciare verso la porta...sfiorando il palo! Alla fine i parigini riescono a fare breccia: al 77' recupero di Neves su Kane che serve Doue fuori area, il francese si aggiusta la sfera sul mancino e spiazza Neuer per l'1-0! La partita però riserva ancora emozioni perché il Psg si vede espellere prima Pacho (81') e poi Lucas Hernandez (entrato all'80' per Doue) al 92', assedio Bayern ma al 95', dopo la slita ripartenza fuliminea, Dembele manda i titoli di coda su asisst di Hakimi!