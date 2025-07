Donnarumma sconvolto: Musiala, infortunio shock in Psg-Bayern

Bruttissimo infortunio alla gamba sinistra per Jamal Musiala : nei minuti conclusivi della prima frazione di gioco del quarto di finale del Mondiale per Club tra il suo Bayern Monaco e il Psg , il centrocampista tedesco ha avuto la peggio dopo uno scontro di gioco con Gianluigi Donnarumma: il portiere dei francesi era in uscita bassa a ridosso della linea di fondo quando ha colpito l'avversario che si è accasciato subito al suolo.

La caviglia del tedesco rimane sotto il corpo di Donnarumma prendendo una posizione totalmente innaturale. Qualcosa di orribile che non viene nemmeno mostrato dalla regia internazionale in tv. Le immagini non indugiano su Musiala, ma bastano quelle su Donnarumma per capire l'entità dell'infortunio: il portiere si allontana con il pallone tra le mani, guarda un attimo il calciatore tedesco e non riesce a trattenere le lacrime. Diversi compagni di squadra si fiondano, quasi tutti sono con le mani tra i capelli. Il calciatore, viene trasportato fuori dal campo in barella.